Parcours approfondi 7 heures

2h • Déclic Adaptation

Point rapide sur le réchauffement actuel et projeté ; les impacts déjà observés et à venir en France et dans le monde ; les bénéfices attendus de l’adaptation. Exemples concrets d’adaptation.

1h30 • Découverte de la méthode

Les composantes de la notion de risque ; les leviers propres à l’adaptation ; l’évaluation d’une mesure (maladaptation vs co-bénéfices) ; la nécessité d’une trajectoire transformationnelle.

1h30 • Recherche d’enjeux

Panorama des enjeux par aléa climatique.

Dans quel ordre les traiter et avec quelles parties prenantes ?

1h30 • Expérimentation de la méthode sur un enjeu spécifique

Travail sur un enjeu spécifique à l’entreprise ou à la collectivité déterminé pendant la recherche d’enjeux.

Idéation collective sur la recherche de mesures et esquisse d’une trajectoire transformationnelle.

30’ • Conclusion et passage à l’action

Quelles prochaines étapes pour mon organisation ?